Çin ve Küba Medya İşbirliği Anlaşması

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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Küba'nın Beijing Büyükelçisi Alberto Blanco Silva ile bir araya geldi. Perşembe günü gerçekleşen görüşmede iki taraf Xinhua ile Küba medyası ve düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Çin-Küba ilişkilerinin yeni dönemde yeni bir sayfa açtığına işaret eden iki taraf, iki ülkenin medya ve düşünce kuruluşlarından Çin-Küba dostluğunun sesini duyurmaya devam etmelerini ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirmelerini istedi.

Taraflar ayrıca, Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu gibi mekanizmalar aracılığıyla tüm taraflarla etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etme ve Küresel Güney'in sesini duyurma konusundaki kararlılıklarını ifade etti.