Çin ve Kuzey Kore Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

10.04.2026 09:42
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore'de mevkidaşı ile ilişkileri derinleştirme planlarını görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore'yi ziyaretinde mevkidaşı Choe Son-hui ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın geçen yıl eylülde Pekin'i ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkilerdeki stratejik ve yönelime dair meselelerde önemli bir mutabakat sağladıklarını, bunun ilişkilerin gelişimi için stratejik bir kılavuz oluşturduğunu belirtti.

2026'nın, Çin ile Kuzey Kore arasında 1951'de imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın 65. yılı olduğunu hatırlatan Vang, bu vesileyle üst düzey temasları güçlendirmeyi, her düzeyde diyaloğu ve pragmatik işbirliğini artırarak kültürel etkileşimleri derinleştirmeyi, karşılıklı anlayışı artırmayı ve iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı istediklerini ifade etti.

Vang, Çin'in, iki ülke liderlerinin mutabakatı doğrultusunda, ülke halklarına daha fazla fayda ve bölgesel barış ve kalkınmaya daha fazla katkı sağlamak üzere Kuzey Kore ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, temasları ve işbirliğini artırmaya ve ilişkilerindeki olumlu ivmeyi sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kuzey Koreli Bakan Choe de iki ülke arasında dostluğun paylaşılan sosyalist sisteme ve geleneksel dostluğa dayandığını, sağlam ve sürdürülebilir bir temeli olduğunu vurgulayarak, zamanın eğilimine ve iki ülke halklarının isteklerine uygun olarak Çin ile dostane işbirliğini geliştirmenin Kore İşçi Partisinin (KİP) sarsılmaz tutumu olduğunu dile getirdi.

Bu, Çinli bakanın, 6,5 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Vang, en son, Kovid-19 salgını başlamadan önce, Eylül 2019'da bu ülkeyi ziyaret etmişti.

Kuzey Kore lideri geçen yıl Çin'i ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 3 Eylül 2025'te Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kim ile poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, bundan yaklaşık bir ay sonra, Kore İşçi Partisinin (KİP) 80. kuruluş yılı kutlamalarına katılmak üzere 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, KİP'in şubatta yapılan Ulusal Kongresi'nde yeniden parti genel sekreterliğine seçilen Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı yollamıştı.

Çin ve Kuzey Kore, Vietnam, Laos ve Küba ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

