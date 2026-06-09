Çin ve Kuzey Kore İlişkilerinde Yeni Dönem

PYONGYANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) arasındaki ilişkilerin yeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunduğunu söyledi.

Xi pazartesi günü Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından onuruna düzenlenen karşılama yemeğinde konuşma yaptı.

Xi, dağlar ve nehirlerle birbirine bağlanan ve ortak geleceğe sahip Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun, nesilden nesile aktarıldığını ve uluslararası konjonktürdeki değişikliklerin üstesinden gelerek zaman içinde giderek daha da güçlendiğini vurguladı.

Xi, içinde bulunduğumuz yılın Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması'nın 65. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin yeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunduğuna dikkat çeken Xi, ziyaret sırasında Kim ile önemli mutabakatlara vardıklarını belirtti.

Xi, sosyalizmin geleceği ve kaderi stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında Kim ile bu çerçevede zamanın genel eğilimini yakalama, iki halkın ortak beklentilerine cevap verme, üst düzey etkileşimi güçlendirme, stratejik iletişimi derinleştirme, tatbiki işbirliğini genişletme, halklar arası ilişkileri güçlendirme, Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin üst düzey gelişimini teşvik etme, her iki ülkenin sosyalist davası için birlikte daha parlak bir gelecek kurma ve insanlığın sürekli ilerlemesine katkıda bulunma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Kim ise Kore İşçi Partisi, hükümeti ve halkı adına Xi'nin ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kim, Kore İşçi Partisi, hükümeti ve halkının, en seçkin konuklarını sıcak şekilde karşıladığı bu özel günde başkent Pyongyang'da dostluk atmosferinin hakim olduğunu söyledi.

Xi'nin bu yılki ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kore'ye yaptığına dikkat çeken Kim, bunun Xi'nin iki parti ve ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği büyük önemi tam olarak yansıttığını belirtti. Kim, bunun Kuzey Kore'nin sosyalist davasına verilen en değerli destek olduğunu dile getirdi.

Xi ile en son dokuz ay önce görüştüklerini hatırlatan Kim, bu yeni görüşmede ise, değişen yeni koşullar ışığında Kuzey Kore-Çin ilişkilerini yeni ve çağdaş bir anlayışla daha da ileriye taşıma konusunda önemli bir mutabakata vardıklarını ve uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, bunun iki ülke arasındaki tarihi geleneklerle birbirine bağlı güçlü dostluğun gelişimini kesinlikle hızlandıracağını, hem bölgede hem de dünyada barış ve istikrara katkıda bulunacağını ifade etti.

Kuzey Kore halkının, kardeş Çin halkının elde ettiği olağanüstü başarılardan dolayı içten bir mutluluk duyduğunu belirten Kim, merkezinde Xi'nin yer aldığı Çin Komünist Partisi liderliğinde büyük Çin halkının her bakımdan büyük ve modern bir sosyalist ülke inşa etme yolunda daha büyük başarılara imza atacağına, İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ni gerçekleştireceğine ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanması yönündeki yeni yolculuğunu tamamlayacağına olan inancını dile getirdi.