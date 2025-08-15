Çin ve Laos\'tan İşbirliği Vurgusu

KUNMİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10. Lancang- Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunan Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, perşembe günkü görüşmede, iki parti ve ülkenin en üst düzey liderleri arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, stratejik iletişimi güçlendirmek ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa canlılık katmak için karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek üzere Laos ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang ayrıca Çin'in devasa pazarının faydalarını Laos ile paylaşmaya, daha fazla Çinli şirketin Laos'a yatırım yapmasını teşvik etmeye, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını korumaya ve ekonomik baskı ve zorbalığa karşı direnmek üzere Laos ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Laos'un Shanghai İşbirliği Örgütü ailesine katılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Wang, Laos'un örgütün kalkınmasına katkıda bulunmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Thongsavanh ise parti ve hükümet olarak Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve ortak geleceğe sahip bir Laos-Çin topluluğunun inşasını teşvik ederek bu konuda daha derin ve daha somut sonuçlar elde etmek istediklerini söyledi.

Laos'un Shanghai İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı olmasına verdiği destek nedeniyle Çin'e müteşekkir olduklarını kaydeden Thongsavanh, uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa korumak üzere Çin ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.