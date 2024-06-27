Çin ve Macaristan Arasında Yeni Bir Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı - Son Dakika
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Çin ve Macaristan Arasında Yeni Bir Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte arasında yeni bir direkt uçuş rotası başlatıldı. China Southern Havayolları tarafından işletilen ve Boeing marka uçakların kullanılacağı yeni havayolu hizmetinde uçuşlar haftada dört gün yapılacak. Bu yeni güzergah, Çin ile Macaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, turizm işbirliğini ve kültürel etkileşimleri artıracak.

27.06.2024 17:58
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GUANGZHOU, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou kentiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte arasında yeni bir direkt uçuş rotası başlatıldı.

CZ649 sefer sayılı ilk uçak, 200'ün üzerinde yolcusuyla Perşembe günü 01.00 sularında Guangzhou'dan havalandı. Bu aynı zamanda Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi ile Macaristan arasındaki ilk direkt uçuş olma özelliğini taşıyor.

China Southern Havayolları tarafından işletilen ve Boeing marka uçakların kullanılacağı yeni havayolu hizmetinde uçuşlar, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar olmak üzere haftada dört gün yapılacak. Guangzhou ile Budapeşte arasındaki seyahat yaklaşık 12 saat sürüyor.

China Southern Havayolları Genel Müdürü Han Wensheng, yeni güzergahın, Çin'le Macaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, turizm işbirliğini ve kültürel etkileşimleri büyük oranda artıracağını söyledi.

Çin, bu yıl ülkeye gelen turist sayısında beklenenden daha hızlı bir canlanmaya tanıklık ediyor.

Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu olan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Pazartesi günü yayımladığı bir genelgeyle, ülkenin vizesiz transit geçiş politikasını daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişleteceklerini, bu kapsamda ülkeye giriş ve çıkış önlemlerini optimize etmek için de başlıca yolcu kaynağı olan ülkelerden gelen uçuşları artıracaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Macaristan Arasında Yeni Bir Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı - Son Dakika

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