Çin ve Macaristan, Kuşak ve Yol İnisiyatifi İşbirliğini Teşvik Edecek

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Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong'a göre Çin ve Macaristan, ilişkilerin bir sonraki aşamasında dijital ekonomi, yeşil ekonomi, bilgi teknolojisi ve sınır ötesi e-ticaret gibi kilit öneme sahip alanlarda yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini teşvik etmeye devam edecek.

BUDAPEŞTE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao, Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinin ikinci altın on yılı başlarken Çin ve Macaristan'ın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Macaristan'ın Doğu'ya Açılma politikası arasındaki yüksek kaliteli işbirliğini ve sinerjiyi geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Xinhua'ya verdiği son demeçte Gong, ikili işbirliğinin güçlü bir enerji ve canlılık gösterdiğini belirterek, Çin'in geçen yıl bir kez daha Macaristan'ın en büyük yabancı yatırım kaynağı ve Avrupa Birliği dışındaki en büyük ticaret ortağı haline geldiğini sözlerine ekledi.

Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olan Macaristan, son on yılda Çin-Avrupa yük trenleri için bir dağıtım merkezi ve Çin ile Avrupa arasındaki lojistik taşımacılık koridorunun önemli bir halkası haline geldi.

Macaristan- Sırbistan demiryolu projesini ve Çinli batarya üreticisi CATL ile elektrikli araç üreticisi BYD'nin üretim tesislerini örnek gösteren Gong, birçok yüksek kaliteli işbirliği projesinin ikili ilişkileri canlandırdığını ve her iki halka da somut faydalar sağladığını söyledi.

Büyükelçiye göre Çin ve Macaristan, ilişkilerin bir sonraki aşamasında dijital ekonomi, yeşil ekonomi, bilgi teknolojisi ve sınır ötesi e-ticaret gibi kilit öneme sahip alanlarda yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini teşvik etmeye devam edecek.

Gong, iki ülkenin ekonomi, ticaret, finans, inovasyon ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda işbirliği için "sınırsız fırsatlara ve geniş perspektiflere" sahip olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Gong, bu ziyaretin Çin-Macaristan ilişkilerinde büyük tarihi öneme sahip bir dönüm noktası olacağını, ikili ilişkileri yeni seviyelere taşıyacağını, tatbiki işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağını ve geleneksel dostlukta yepyeni bir sayfa açacağını söyledi.