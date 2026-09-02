Çin ve Mısır liderleri yerel para birimiyle ticareti artırma kararı aldı

KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ticaret ve yatırımda yerel para birimlerinin kullanımını güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Xi'nin Mısır'a gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında iki ülke, kapsamlı stratejik ortaklıklarının daha da derinleştirilmesi konusunda ortak bildiri yayımladı.

Çarşamba günü yayımlanan ortak bildiride iki lider, her iki ülkenin para birimleriyle daha fazla ticaret ve yatırım takası yapılmasını teşvik etti.

Bildiriye göre Xi ve Sisi ayrıca, ikili yerel para birimi takas anlaşmasının yenilenmesini ve takas tutarının artırılmasını memnuniyetle karşıladı.