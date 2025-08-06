Çin ve Myanmar LMC Projeleri İçin Anlaşma İmzaladı

YANGON, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Myanmar Büyükelçisi Ma Jia (solda, önde) ve Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı U Ko Ko Kyaw (sağda, önde), Myanmar'ın başkenti Nepido'da 2025 Lancang- Mekong İşbirliği (LMC) Özel Fonu projeleri için anlaşma imzaladı, 5 Ağustos 2025.

Çin'in Myanmar Büyükelçiliği, 2025 LMC Özel Fonu proje işbirliği anlaşmasının imza töreninin salı günü Myanmar'ın başkenti Nepido'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Törende konuşan Ma, 2025 LMC Özel Fonu kapsamında imzalanan 14 projenin Myanmar'ın tarım, çevre koruma, bilim ve teknoloji, kültür, eğitim ve afet önleme gibi alanlardaki kalkınmasını desteklemeye devam edeceğini belirtti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)