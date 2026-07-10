Çin ve Namibya İlişkileri Güçleniyor

Çin Başbakanı Li Çiang ve Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah, iki ülke arasındaki ilişkiler ve dostluğun güçlendirilmesi mesajı verdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Li ve Nandi-Ndaitwah, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede, Namibya'nın Çin'in Afrika'daki önemli bir ortağı olduğunu belirten Li, Çin'in geleneksel dostluğu ilerletmek, iki ülkenin birbirinin çıkarlarını savunma ve ikili işbirliğini ilerletme konusunda hazır olduğunu ifade etti.

Nandi-Ndaitwah ise Çin'in Namibya'ya bağımsızlık mücadelesinde verdiği desteği her zaman hatırladıklarını vurgulayarak Namibya'nın "Tek Çin" politikasının her zaman destekçisi olduğunun altını çizdi.