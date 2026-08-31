Çin ve Nepal\'den Güçlü İşbirliği

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ve Nepal'in meteoroloji, suyun korunması ile afet önleme ve kontrol alanlarındaki güçlü işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, heyelan felaketinin ardından Nepal ile arama kurtarma, bilgi paylaşımı ve ikincil afetlerin önlenmesi konularında iletişimi sorunsuz şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Sözcü, "Nepal'e meteorolojik ve hidrolojik veriler sağlıyor, uzmanlar arasında istişareler yürütüyor ve erken uyarı bilgilerini paylaşıyoruz. Çin, Nepal'in yardım çalışmalarına güçlü destek vermeye devam edecek ve her iki halkın ortak yararı için afet önleme ve kontrol konusunda Nepal ile işbirliğini güçlendirecektir" dedi.

Afetin ardından Nepal hükümetinin, müdahale ve yardım çalışmalarına ağırlık verdiğini kaydeden Guo, dünya ülkelerinin de Nepal'e yardım elini uzattığını belirtti. Guo, Nepal hükümetinin karar ve talepleri konusunda yersiz spekülasyonlarla bulunmak yerine bu karar ve taleplere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.