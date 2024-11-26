Çin ve Orta-Doğu Avrupa Zirvesi

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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Siyasi Partileri 2024 Diyaloğu Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi. Pazartesi günü düzenlenen zirvede Çin, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, siyasi partiler arasındaki işbirliğini ilerletme ve ilişkileri geliştirme konusunda mutabakata vardı.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao, 2021 Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişimine yönelik ayrıntılı bir plan ortaya koyduğunu hatırlatarak, ÇKP'nin stratejik ve teorik iletişimi derinleştirmek, ilgili işbirliği platformlarının potansiyelinden yararlanmak ve Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri işbirliğinin nitelik ve etkinliğini teşvik etmek üzere Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin siyasi partileriyle çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Çin'in kalkınma yolunun, dünya için alternatif bir kalkınma yaklaşımı sağladığını kaydeden yabancı katılımcılar, karşılıklı anlayışı artırmak ve Avrupa-Çin ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek üzere ÇKP ile etkileşim ve diyaloğu güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

"Çin'in Modernleşmesi ve Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İlişkileri için Yeni Fırsatlar: Siyasi Partilerin Katkısı" temalı etkinliğe Orta ve Doğu Avrupa'daki 12 ülkeden 19 siyasi partinin yaklaşık 50 temsilcisi katıldı.