Çin ve Özbekistan'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Özbekistan'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin Başbakanı Li Qiang, Özbekistan ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

05.11.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak üzere Shanghai'da bulunan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile bir araya geldi.

Li, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin-Özbekistan ilişkilerine değinerek, bu yıl iki kez bir araya gelen iki ülke liderinin yeni dönemde her türlü koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklık geliştirme ve daha yüksek bir başlangıç noktasından ortak geleceğe sahip bir Çin-Özbekistan topluluğu inşa etme konusunda önemli ortak mutabakatlara vardığını hatırlattı.

Li, bu ortak mutabakatları somut eylem ve işbirliği sonuçlarına dönüştürerek iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlamak için Özbekistan'la çalışacaklarını belirtti.

Başbakan, Çin ve Özbekistan'ın ilişkilerini her daim stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısından görmesi, birbirlerinin temel çıkarlarına ve önde gelen endişelerine ilişkin meselelerde birbirlerine kararlı biçimde karşılıklı destek vermesi ve güvenilir dost ve ortaklar olması gerektiğini söyledi.

İki ülkenin kalkınma stratejilerinin daha uyumlu hale getirilmesi, ekonomik ve ticaret işbirliğinin genişletilmesi, bağlanabilirlik altyapı inşasının güçlendirilmesi gerekliliğini ifade eden Li, ayrıca Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunu Kuşak ve Yol işbirliğinin önde gelen projelerinden biri haline getirilmesininin önemini de vurguladı.

Li, yeni enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, sınır ötesi elektronik ticaret, 5G ve yeşil madencilik gibi yükselen sektörlerdeki işbirliği potansiyelinden yararlanılması gerekliliğinin de altını çizdi.

Başbakan, kültür, eğitim, turizm, yoksulluğun azaltılması gibi alanlarda Özbekistan'la işbirliğini güçlendirmeye ve haklar arası etkileşimi kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, iki ülkenin Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin- Orta Asya Mekanizması gibi çok taraflı mekanizmalardaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye ve iki ülkenin ve diğer tüm gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını gözetmeye devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Aripov ise Çin'in kalkınma başarıları ve artan küresel nüfuzundan takdirle bahsederek Çin'in kalkınma fırsatlarını ve başarılarını dünyayla paylaştığını söyledi.

Özbekistan'ın tek Çin ilkesine sıkı bir şekilde riayet ettiğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni desteklediğini kaydeden Aripov, ticaret, yatırım, enerji, imalat, bağlanabilirlik, haklar arası etkileşim, ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletme konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Aripov "üç kötücül güç" olan terörizm, aşırıcılık ve bölücülükle ortaklaşa mücadele etmenin önemini de vurguladı.

Aripov, Özbekistan-Çin ilişkilerinin daha fazla gelişimini teşvik için Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin-Orta Asya Mekanizması çerçevesi dahilinde Çin'le koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Diplomasi, Teknoloji, Politika, Shanghai, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Özbekistan'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:36 Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 17:42:52. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Özbekistan'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.