Çin ve Özbekistan'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

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SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak üzere Shanghai'da bulunan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile bir araya geldi.

Li, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin-Özbekistan ilişkilerine değinerek, bu yıl iki kez bir araya gelen iki ülke liderinin yeni dönemde her türlü koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklık geliştirme ve daha yüksek bir başlangıç noktasından ortak geleceğe sahip bir Çin-Özbekistan topluluğu inşa etme konusunda önemli ortak mutabakatlara vardığını hatırlattı.

Li, bu ortak mutabakatları somut eylem ve işbirliği sonuçlarına dönüştürerek iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlamak için Özbekistan'la çalışacaklarını belirtti.

Başbakan, Çin ve Özbekistan'ın ilişkilerini her daim stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısından görmesi, birbirlerinin temel çıkarlarına ve önde gelen endişelerine ilişkin meselelerde birbirlerine kararlı biçimde karşılıklı destek vermesi ve güvenilir dost ve ortaklar olması gerektiğini söyledi.

İki ülkenin kalkınma stratejilerinin daha uyumlu hale getirilmesi, ekonomik ve ticaret işbirliğinin genişletilmesi, bağlanabilirlik altyapı inşasının güçlendirilmesi gerekliliğini ifade eden Li, ayrıca Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunu Kuşak ve Yol işbirliğinin önde gelen projelerinden biri haline getirilmesininin önemini de vurguladı.

Li, yeni enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, sınır ötesi elektronik ticaret, 5G ve yeşil madencilik gibi yükselen sektörlerdeki işbirliği potansiyelinden yararlanılması gerekliliğinin de altını çizdi.

Başbakan, kültür, eğitim, turizm, yoksulluğun azaltılması gibi alanlarda Özbekistan'la işbirliğini güçlendirmeye ve haklar arası etkileşimi kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, iki ülkenin Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin- Orta Asya Mekanizması gibi çok taraflı mekanizmalardaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye ve iki ülkenin ve diğer tüm gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını gözetmeye devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Aripov ise Çin'in kalkınma başarıları ve artan küresel nüfuzundan takdirle bahsederek Çin'in kalkınma fırsatlarını ve başarılarını dünyayla paylaştığını söyledi.

Özbekistan'ın tek Çin ilkesine sıkı bir şekilde riayet ettiğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni desteklediğini kaydeden Aripov, ticaret, yatırım, enerji, imalat, bağlanabilirlik, haklar arası etkileşim, ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletme konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Aripov "üç kötücül güç" olan terörizm, aşırıcılık ve bölücülükle ortaklaşa mücadele etmenin önemini de vurguladı.

Aripov, Özbekistan-Çin ilişkilerinin daha fazla gelişimini teşvik için Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin-Orta Asya Mekanizması çerçevesi dahilinde Çin'le koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.