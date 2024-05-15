Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun Beşinci Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun Beşinci Turu Gerçekleştirildi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar, Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun beşinci turuna katıldı. Toplantı, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.

15.05.2024 17:15
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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun beşinci turuna katıldı, 15 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun Beşinci Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun Beşinci Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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