Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun Beşinci Turu Gerçekleştirildi

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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun beşinci turuna katıldı, 15 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)