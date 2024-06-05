Çin ve Portekiz, Ekonomik ve Ticari İlişkileri Geliştirmek İçin Adımlar Atıyor - Son Dakika
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Çin ve Portekiz, Ekonomik ve Ticari İlişkileri Geliştirmek İçin Adımlar Atıyor

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ve Portekiz Ekonomi Bakanı Pedro Reis, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletilmesi konusunda görüşmek üzere bir araya geldi. Wang, Çin ile Portekizce Konuşan Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu 6. Bakanlar Konferansı'nın sonuçlarını hayata geçirmek için Portekiz ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti. Wang, AB'nin ticari koruma tedbirlerinin endüstriyel işbirliğini sekteye uğrattığını ve Çinli işletmelerin güvenini sarstığını ifade etti. Wang, adil rekabeti savunarak, Çin-Avrupa ekonomik ve ticari ilişkilerinin ilerletilmesi için genişletilmiş işbirliğine dayalı adil rekabetin önemini vurguladı. Reis ise işbirliğinin genişletilmesi ve adil rekabetin ticari korumacılığa karşı etkili bir yol olduğunu belirtti.

05.06.2024 13:25
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LİZBON, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Portekiz Ekonomi Bakanı Pedro Reis, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletilmesine yönelik adımları görüşmek üzere Salı günü bir araya geldi.

Wang, yılın başında Çin'in Makao özerk bölgesinde düzenlenen ve Makao Forumu olarak da bilinen Çin ile Portekizce Konuşan Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu 6. Bakanlar Konferansı'nın sonuçlarını hayata geçirmek üzere Portekiz ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade etti.

Adil rekabet konusuna da değinen Wang, AB'nin son dönemde aldığı ticari koruma tedbirlerini eleştirerek, bunların karşılıklı fayda sağlayan endüstriyel işbirliğini ciddi şekilde sekteye uğrattığını ve Avrupa'da yatırım yapan Çinli işletmelerin güvenini sarstığını söyledi.

Wang, korumacılığın uygulanabilir bir çözüm değil, tehlikeli bir çıkmaz sokak olduğunu vurguladı.

Ekonomik ve ticari kaygılar konusunda AB ile eşit müzakere çağrısında bulunan Wang, Çin-Avrupa ekonomik ve ticari ilişkilerinin ilerletilmesi için genişletilmiş işbirliğine dayalı adil rekabeti savundu.

Reis ise Wang'ın görüşlerine katıldığını belirterek, işbirliğinin genişletilmesi ve adil rekabetin, ticari korumacılığa karşı koymak için doğru yollar olduğunu söyledi.

Bakan, küresel ekonomik kalkınmaya daha fazla pozitif enerji getirmek için Çinli ve Portekizli işletmeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Reis ayrıca, Portekiz'in bir yandan Makao Forumu'nun rolünü artırırken, diğer yandan karşılıklı yatırım, tarım ve gıda ürünleri ticareti, halklar arası etkileşim ve üçüncü taraf pazar işbirliği gibi alanlarda Çin ile işbirliğini geliştirmek istediğini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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