Çin ve Rus Ordularından Ortak Hava Devriyesi

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Rus orduları, Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı kesimi üzerindeki ilgili hava sahasında 11. ortak stratejik hava devriyesini gerçekleştirdi.

Çin Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre cumartesi günü gerçekleştirilen devriye, iki tarafın bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini ortaya koydu.