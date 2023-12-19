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Çin ve Rusya Başbakan Yardımcıları toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
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Çin ve Rusya Başbakan Yardımcıları toplantıda bir araya geldi

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, Beijing'de gerçekleştirilen toplantıda iki ülkenin ekonomik işbirliği ve gelecekteki işbirliği önceliklerini görüştü.

Çin ve Rusya Başbakan Yardımcıları toplantıda bir araya geldi
19.12.2023 - 14:14,  Güncelleme: 14:19
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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile Beijing'de Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 27. oturumuna eş başkanlık yaptı.

He, Pazartesi günü gerçekleştirilen oturumda, Çin ve Rus ekonomilerinin son derece tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve iki tarafın çıkarlarının derin biçimde birbirine bağlı olduğunu söyledi. He, bu yılın başlarından itibaren iki devlet başkanının stratejik kılavuzluğunda her seviyedeki ikili etkileşimlerin daha aktif hale geldiğini, ticari işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu, büyük stratejik projelerin istikrarlı şekilde hayata geçirildiğini, bağlanabilirliğin hızlandığını, ayrıca finans, üretim kapasitesi, bilim ve teknoloji, iletişim, gümrük, çevre koruma, kentsel inşa ve diğer alanlardaki işbirliğinin verimli sonuçlarla güçlü bir canlılık sergilediğini belirtti.

He, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıları daha da iyi uygulamak, gelecekteki işbirliği önceliklerini planlamak ve Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı için hazırlık yapmak üzere Rusya'yla çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Çernişenko ise Rusya'nın Çin'le yakın iletişimi sürdürmeye ve faydaya dayalı ikili işbirliğini ileri taşımaya istekli olduğunu söyledi.

Ekonomi ve ticaret, sanayi, tarım, bilim ve teknoloji, ulaştırma ve finans alanlarında işbirliği konusunda derinlemesine iletişim ve etkileşimde bulunan taraflar, karşılıklı fayda sağlayacak bir dizi sonuç ve uzlaşıya vardı.

Kaynak: Xinhua
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