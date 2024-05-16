Çin ve Rusya, Çin-Rusya Kültür Yılları'nın açılış törenine katıldı

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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümü dolayısıyla Perşembe günü Beijing'de düzenlenen Çin-Rusya Kültür Yılları açılış törenine ve özel bir konsere katıldı.

İçinde bulunduğumuz yılın ikili ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin üç çeyrek asırlık tarihinin, kalıcı iyi komşu ve dostluk ilişkilerini, kapsamlı stratejik koordinasyonu ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirip geliştirmenin iki ülke ve halkların temel çıkarlarına hizmet ettiğini, ayrıca uluslararası toplumun beklentilerine ve zamanın gidişatına uygun olduğunu gösterdiğini, bunun ise yeri doldurulamaz bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Xi, birbirinin ülkesinde tema yılları düzenlenmesinin Çin ile Rusya arasındaki halklar arası ve kültürel etkileşimde incelikli bir gelenek haline geldiğini ve aynı zamanda ikili ilişkilerin tarihinde iki halk tarafından yaygın şekilde benimsenen, öne çıkan bir etkinlik olduğunu ifade etti.

"Geçtiğimiz yıl Devlet Başkanı Putin ile birlikte, 2024 ve 2025 yıllarının Çin-Rusya Kültür Yılları olmasına karar vermiştik. İki taraf bugün bu kültürel etkinliği resmi olarak başlattı" diyen Xi, ikili kültürel işbirliği potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak ve Çin-Rusya kültürel etkileşimlerinde yeni bir geleceğin kapılarını aralamak amacıyla iki ülkenin bir dizi kültürel etkileşim programı gerçekleştireceğini duyurdu.

Xi, bu adımların, Çin-Rusya dostluğunun nesilden nesle taşınmasına, karşılıklı anlayışın artırılmasına ve iki halk arasında daha yakın bir bağ kurulmasına yeni bir ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi.