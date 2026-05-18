Çin ve Rusya\'dan İşbirliği Vurgusu

HARBİN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Çin ve Rusya'nın iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde çeşitli alanlarda sürdürdüğü işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Zhang, pazar günü ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 10. Çin-Rusya Fuarı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Fuarın açılış töreninde Zhang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Rusya Başbakan Yardımcısı ve Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi Tam Yetkili Başkanlık Temsilcisi Yuri Trutnev de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kutlama mesajlarını okudu.

Zhang, konuşmasında iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı takip etmek, Çin-Rusya Fuarı gibi platformları iyi şekilde değerlendirmek, iki ülke arasındaki Kuzeydoğu-Uzak Doğu işbirliği mekanizmasına tam işlerlik kazandırmak ve kazan-kazan kalkınmasına yönelik alanı sürekli genişletmek üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Trutnev ise hükümetler arası işbirliği mekanizmasından en iyi şekilde yararlanmaya, yerel işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmaya ve ikili ilişkilerin gelişmesindeki kazanımları zenginleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

Zhang ve Trutnev, Kuzeydoğu Çin ve Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi Hükümetler Arası İşbirliği Komisyonu'nun altıncı toplantısına da eş başkanlık etti.