Çin ve Rusya, Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Rusya, Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. toplantısında bir araya geldi

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ve Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Moskova'da gerçekleştirilen toplantıda Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. toplantısına eş başkanlık yaptı. İki taraf, kazan-kazan sonuçları için yatırım işbirliğini teşvik etme taahhüdünde bulundu.

23.07.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOSKOVA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ve Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov Moskova'da bir araya gelerek Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. toplantısına eş başkanlık yaptı.

Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda iki taraf kazan-kazan sonuçları için yatırım işbirliğini teşvik taahhüdünde bulundu.

Ding, Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 10. toplantısından bu yana iki tarafın üst düzey yatırım işbirliği tasarımını güçlendirdiğini, kilit öneme sahip projelere yönelik işbirliğini sürekli teşvik ettiğini, alt ulusal işbirliğinde yeni gelişmeler sergilediğini ve bir dizi yeni olumlu sonuç elde ettiğini söyledi.

Ding iki tarafın ikili yatırım işbirliğini derinleştirmeye yönelik kılavuzluk sağlamak, iletişim ve koordinasyon konusunda birbirlerine daha yakın çalışmak ve işbirliği projelerini erken bir tarihte uygulamaya koymak üzere daha iyi planlar hazırlamasını önerdi.

Yatırım işbirliği potansiyelinden yararlanılması ve alt ulusal işbirliğinin daha iyi yürütülmesi gerektiğini kaydeden Ding, iki tarafın politika desteğini güçlendirmesi ve aktif şekilde elverişli bir yatırım ortamı yaratması gerektiğini ifade etti.

Rusya ile Çin arasındaki ikili ticaret ve yatırım işbirliğinin güçlü bir büyüme ivmesiyle verimli sonuçlar verdiğini kaydeden Manturov ise komitenin rolünü tam olarak ortaya koymasını sağlayıp stratejik uyumu güçlendirerek iki ülkenin kalkınma ve refahına katkıda bulunmak üzere Çin'le ortak çaba göstermeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Moskova, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya, Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. toplantısında bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 16:57:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Rusya, Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement