Çin ve Rusya, Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. toplantısında bir araya geldi

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MOSKOVA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ve Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov Moskova'da bir araya gelerek Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. toplantısına eş başkanlık yaptı.

Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda iki taraf kazan-kazan sonuçları için yatırım işbirliğini teşvik taahhüdünde bulundu.

Ding, Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 10. toplantısından bu yana iki tarafın üst düzey yatırım işbirliği tasarımını güçlendirdiğini, kilit öneme sahip projelere yönelik işbirliğini sürekli teşvik ettiğini, alt ulusal işbirliğinde yeni gelişmeler sergilediğini ve bir dizi yeni olumlu sonuç elde ettiğini söyledi.

Ding iki tarafın ikili yatırım işbirliğini derinleştirmeye yönelik kılavuzluk sağlamak, iletişim ve koordinasyon konusunda birbirlerine daha yakın çalışmak ve işbirliği projelerini erken bir tarihte uygulamaya koymak üzere daha iyi planlar hazırlamasını önerdi.

Yatırım işbirliği potansiyelinden yararlanılması ve alt ulusal işbirliğinin daha iyi yürütülmesi gerektiğini kaydeden Ding, iki tarafın politika desteğini güçlendirmesi ve aktif şekilde elverişli bir yatırım ortamı yaratması gerektiğini ifade etti.

Rusya ile Çin arasındaki ikili ticaret ve yatırım işbirliğinin güçlü bir büyüme ivmesiyle verimli sonuçlar verdiğini kaydeden Manturov ise komitenin rolünü tam olarak ortaya koymasını sağlayıp stratejik uyumu güçlendirerek iki ülkenin kalkınma ve refahına katkıda bulunmak üzere Çin'le ortak çaba göstermeye istekli olduklarını söyledi.