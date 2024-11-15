Çin ve Singapur Ortak Tatbikat Düzenliyor

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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Singapur orduları, kasım ayı sonunda Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde ortaklaşa 2024 İşbirliği Tatbikatı'nı gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang cuma günü yaptığı açıklamada ortak kentsel terörle mücadele operasyonlarına odaklanacak olan tatbikatın, iki taraf arasında varılan mutabakata ve yıllık planlara göre yapılacağını söyledi.

Zhang, tatbikatın iki ordu arasındaki pragmatik işbirliğini derinleştirmeyi ve ortak terörle mücadele operasyonlarındaki kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

İşbirliği Tatbikatı'nın iki ordu arasında düzenli gerçekleştirilen bir işbirliği projesi olduğunu belirten Zhang, bu yıl düzenlenecek tatbikatın 6. ortak tatbikat olacağını kaydetti.