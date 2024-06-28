Çin ve Sırbistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika
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Çin ve Sırbistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve Sırbistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının, her iki ülkenin de kendi iç onay süreçlerini tamamlamasının ardından 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Anlaşmaya göre, Çin ve Sırbistan arasında ticareti yapılan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ının kademeli olarak gümrük vergilerinden muaf tutulacağı belirtildi. Anlaşmanın hayata geçirilmesi, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini teşvik edecek ve Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığının derinleştirilmesine katkı sağlayacak.

28.06.2024 17:58
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BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve Sırbistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının, her iki ülkenin de kendi iç onay süreçlerini tamamlamasının ardından 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlık Cuma günü yaptığı açıklamada, Ekim 2023'te imzalanan anlaşmaya göre, Çin ve Sırbistan arasında ticareti yapılan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ının kademeli olarak gümrük vergilerinden muaf tutulacağını, yüzde 60'ından fazlasının ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından sıfır gümrük vergisinden yararlanacağını belirtti.

Bakanlık, anlaşmanın hayata geçirilmesinin, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin kapsamlı şekilde geliştirilmesini teşvik edeceğini ve Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığının derinleştirilmesine ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Sırbistan topluluğunun inşasına yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in anlaşma kapsamında taahhüt ettiği vergi oranlarını, anlaşmanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz'dan itibaren yapılan bazı ithalatlara uygulayacağını duyurdu.

Bakanlığa göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, Çin Sırbistan'dan ithal ettiği elektrik jeneratörleri, elektrik motorları, lastik, sığır eti, şarap ve fındık gibi ürünlere gümrük vergisi muafiyeti getirecek.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Sırbistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Sırbistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Sırbistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika
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