Çin ve Sırbistan\'dan 20 Anlaşma

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi ve Vucic, pazartesi günü gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından siyaset, ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, eğitim, hukuk ve kültür gibi alanlarda 20'den fazla işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.