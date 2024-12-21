Çin ve Sırbistan'dan Güçlü İşbirliği Mesajı

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TİANJİN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü gerçekleşen görüşmede, sarsılmaz dostlar olan Çin ve Sırbistan'ın ikili ilişkilerinin tarihin doğru yönünde olduğunu belirterek, Çin'in ikili ilişkilerde yeni perspektifler yaratmak üzere Sırbistan'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in üst düzey dışa açılma sistemini sürekli olarak geliştirdiğini ve bunun sadece Çin'in kalkınmasına ivme kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda Sırbistan ve dünyadaki diğer ülkeler için de yeni işbirliği fırsatları sağlayacağını söyledi.

Wang, Sırbistan'ın kendi modernizasyonunu gerçekleştirme yolunda Çin ile beraber çalışmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, Çin'in ulusal egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda Sırbistan'ı kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini ve Sırbistan'ın kalkınma ve büyümesini destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Djuric ise, Çin ile işbirliğinin derinleştirilmesinin Sırbistan'da partiler arası ve toplumsal bir mutabakat haline geldiğini söyledi ve Sırbistan'ın tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğini ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasında Çin'i kararlılıkla destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Djuric, Sırbistan'ın iki cumhurbaşkanı tarafından varılan önemli mutabakatın uygulanması ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için Çin tarafıyla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Djuric, Sırbistan'ın Çin tarafından ortaya konan tüm önemli inisiyatifleri, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesini desteklediğini, küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek için Çin ile yakın iletişim ve koordinasyon kurmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.