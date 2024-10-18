Çin ve Sırbistan\'dan Kültürel İşbirliği

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BELGRAD, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi Direktörü Cao Shumin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Oriental Theater" etkinliği sırasında bir konuşma yapıyor, 17 Ekim 2024.

Belgrad'daki Çin Kültür Merkezi'nde Perşembe günü düzenlenen ve iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinde yeni bir sayfa açan "Oriental Theater" etkinliği sırasında Sırp televizyonunda birkaç Çin dizisinin prömiyer yapacağı duyuruldu.

Etkinliğe katılan Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi Direktörü Cao Shumin, Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming, Sırbistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marina Ragus ve Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanlığı Devlet Sekreteri Milos Garic onlarca yetkili, akademisyen ve film meraklısını ağırladı.

Etkinlik sırasında Cao Shumin, Çin ve Sırbistan arasındaki bağların güçlendirilmesinde yayıncılığın önemini vurguladı:

"Bu işbirliğinin Çin ve Sırbistan arasındaki kültürel ilişkilerde yeni bir vurgu olacağına ve uluslarımız arasındaki geleneksel dostluğun pekiştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)