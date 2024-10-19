Çin ve Suudi Arabistan'dan Kültür Yılı Anlaşması

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BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Suudi Arabistan, 2025 Çin-Suudi Arabistan Kültür Yılı'na ilişkin bir yürütme planı imzaladı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre belge, Perşembe günü Beijing'de Çin Kültür ve Turizm Bakanı Sun Yeli ile Suudi Arabistan Kültür Bakanı Prens Bedir bin Abdullah bin Ferhan El Suud arasında düzenlenen toplantıda imzalandı.

Görüşme sırasında Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi ve Suudi Arabistan Miras Komisyonu da Cidde kentindeki El Serrian limanı kalıntılarının ortak arkeolojik kazısına ilişkin işbirliği anlaşmalarını yeniledi.

Saray Müzesi, Çin Ulusal Müzesi ve Shanghai Müzesi temsilcileri de Suudi Arabistan Müzeler Komisyonu ile işbirliği planları imzaladı.