Çin ve Suudi Arabistan Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmek İçin Çaba Sarf Ediyor

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BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Salı günü Beijing'de Suudi Arabistan'ın Çin'le ekonomik işbirliği ilişkilerinden sorumlu Yasir er-Rumayyan ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Çin ve Suudi Arabistan'ın, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıları beraberce hayata geçirmesi ve kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi artırması gerektiğini söyledi.

He, her iki tarafa da enerji, ticaret, yatırım ve finans konularında işbirliğini derinleştirme, temiz enerji ve yüksek teknoloji gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletme ve Çin-Suudi Arabistan kapsamlı stratejik ortaklığının daha da gelişmesi için çaba sarf etme çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Başkanı ve Suudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı olan Yasir er-Rumayyan ise Suudi Arabistan'ın Çin'le ekonomik işbirliğini güçlendireceğini, sürekli yeni işbirliği alanları arayacağını ve daha fazla karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde edeceğini söyledi.