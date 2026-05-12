Çin ve Tacikistan'dan İşbirliği Vurgusu
Çin ve Tacikistan'dan İşbirliği Vurgusu

12.05.2026 19:26
Şi Cinping ve İmamali Rahman, ticaret, teknoloji ve yeşil enerji alanlarında işbirliği imzaladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, bu yıl Çin'in 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın başlangıcı olduğunu, Tacikistan'ın da "2030 Ulusal Kalkınma Stratejisi" hedefleri doğrultusunda ilerlediğini kaydederek, Çin'in Tacikistan'ın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediğini belirtti.

İki ülkenin kalkınma stratejilerini Kuşak ve Yol işbirliği odağında uyumlandırma çağrısı yapan Şi, yeşil enerji, dijital ekonomi, akıllı şehirler, yapay zeka ve teknolojik inovasyon alanlarında işbirliği potansiyelinin geliştirilmesini umduklarını vurguladı.

Şi, Tacikistan'ın Çin'in öncülüğünde kurulan Uluslararası Arabuluculuk Örgütüne katılımını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Tacikistan ile Birleşmiş Milletler, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Çin-Orta Asya İşbirliği Mekanizması gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliğini güçlendirerek, daha eşit ve adil bir küresel yönetim sistemini birlikte teşvik etme çağrısında bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da ülkesi ile Çin arasında gelişen ve derinleşen ilişkilerin ticaret, yatırım, ulaştırma, tarım ve diğer alanlarda verimli sonuçlar ürettiğini, büyük çaplı projelerin sorunsuz ilerlediğini belirterek, Çin ile kritik mineraller, yapay zeka ve teknolojik inovasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Devlet Başkanı Şi'nin Küresel Yönetim Girişimi önerisinin dünya için önemli olduğunu, Çin'in uluslararası krizlere siyasi çözümler bulma konusundaki çabalarını ve Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesindeki rolünü takdir ettiklerini dile getiren Rahman, Çin ile terörizm, ayrılıkçılık, aşırıcılık ve sınır aşan suçlarla birlikte mücadele etmeye ve bölgesel istikrarı korumaya hazır olduklarının altını çizdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Kalıcı İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Paktı" imzalandı. Taraflar, ayrıca siyasi partiler arası ilişkiler, ticaret, yatırımlar, yapay zeka, yeşil madencilik ve medya alanlarında işbirliği protokolleri imzaladı.

Kaynak: AA

