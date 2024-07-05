Çin ve Tacikistan İlişkilerini Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Yükseltiyor

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DUŞANBE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Tacikistan'ın yeni dönemde ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklığa yükselttiklerini duyuracaklarını söyledi.

Xi, Cuma günü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Rahman'ın geçtiğimiz yıl Çin'e resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Xi, kalıcı dostluk, dayanışma ve karşılık fayda sağlayan işbirliğinin hakim olduğu ortak geleceğe sahip bir Çin-Tacikistan topluluğu inşa etmek için ortaklaşa karar aldıklarını belirtti.

Xi, devam eden resmi Tacikistan ziyareti sırasında iki tarafın çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliği için yeni plan ve düzenlemeler de yapacağını kaydetti.

Çin ve Tacikistan'ın dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı olduğunu ifade eden Xi, iki ülkenin etle tırnak gibi birbirine bağımlı olduğunu ve ortak bir kaderi paylaştığını vurguladı. Xi, iki ülke arasındaki ilişkinin derin tarihi köklere, sağlam bir siyasi temele, zengin bir işbirliği içeriğine ve geniş halk desteğine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Xi, iki tarafın ortak çabalarıyla Çin ve Tacikistan'ın karşılıklı siyasi güvenli sürekli derinleştirdiğini, Kuşak ve Yol işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini, bir dizi önemli projede ilerleme kaydettiğini ve iki ülkenin ortak kalkınmasını güçlü şekilde teşvik ettiğini söyledi.