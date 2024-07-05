Çin ve Tacikistan İlişkilerini Yeni Dönemde Yükseltme Kararı Aldı

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DUŞANBE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Tacikistan, Cuma günü ilişkilerini yeni dönemde kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltme kararı aldı.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman arasındaki görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, söz konusu kararın ikili ilişkilerin gelişimine yönelik mevcut ihtiyaçlarına dayandığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki üst düzey işbirliği ve ikili ilişkileri derinleştirmeye yönelik ortak arzu temelinde, iki tarafın ebedi dostluk, dayanışma ve karşılıklı fayda içeren ortak geleceğe sahip bir Çin-Tacikistan topluluğu inşa etmeye kararlı oldukları belirtildi.