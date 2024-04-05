Çin ve Tayland, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu için işbirliği anlaşması imzaladı

Çin ile Tayland arasında, uzayın keşfi ve barışçı kullanımı ile Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nda (ILRS) işbirliğini kapsayan iki mutabakat zaptı imzalandı.
Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamada, mutabakat kapsamında Çin ve Tayland'ın ortak uzay projeleri, bilimsel değişim programları ve personel eğitim planlarının hazırlanması, veri ve bilgi alışverişi için bir ortak komite ve çalışma grubu oluşturacağı belirtildi.
İki ülkenin, ILRS'nin proje ve faaliyetlerine ilişkin uygulamalar geliştirmek üzere, bilim, mühendislik ve uluslararası işbirliği alanlarında uzman ekipler oluşturacağı ve bir işbirliği planı hazırlayacağı kaydedildi.
Çin ve Tayland, 2018'de Lacang-Mekong İşbirliği (LMC) kapsamında uzay alanında bilgi alışverişi ve işbirliği merkezi ile uydu verilerinin paylaşımı için birer merkez kurulması için mutabakat zaptları imzalamıştı.
Tayland tarafından 2023'te geliştirilen bir uzay meteorolojisi uydusu, Çin'in Ay keşif görevi "Çang'ı 7" ile birlikte uzaya fırlatılmak üzere seçilmişti.
Çin ve Tayland, Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) bünyesinde de işbirliğini sürdürüyor.
Çin'in Ay keşif görevleri ve üs kurma planı
Çin, 2030 yılından itibaren Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı, 2050'ye kadar ise Ay'da tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmayı hedefliyor.
ILRS projesi kapsamında istasyonun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, 2024'te Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6", 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.
İkinci aşamada, Ay'da araştırma üssünün inşası için 2030-2040 yıllarında 5 insanlı sefer yapılması hedefleniyor.
2040-2050 dönemini kapsayan üçüncü aşamada ise ILRS'yi uygulama odaklı bir üsse dönüştürmek üzere daha ileri altyapı çalışmaları yürütülmesi amaçlanıyor.
İstasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline getirilmesi hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › Çin ve Tayland, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu için işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bir işyerinde kumar oynatan ve oynayanlara işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, D.D. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. D.D'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumarda elde edilen 800 TL'ye el konuldu.
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bayram tatili öncesi Osmangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, genel trafik kuralları, trafik işaretleri ve yaya geçidi kullanımı gibi konuları anlattı. Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, göreve başladığı ilk gün Merve Çelik ve Özgür Palaşoğlu çiftinin nikahını kıydı. Başkan Fazlaca, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Şehitlikte düzenlenen törende Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. İl Emniyet Müdürü ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Orta Camisi'nde şehit için mevlit okutuldu ve ilahiler seslendirildi. Programa, çeşitli kurumların temsilcileri, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
vivo X100s Pro modeli, PD2324 numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Telefonun özellikleri arasında MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 6.78 inç ekran, 50 MP üçlü arka kamera ve 5400 mAh pil bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?