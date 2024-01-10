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Çin ve Tunus, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Çin ve Tunus, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Tunuslu mevkidaşı Kays Said, Çin-Tunus diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine kutlama mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki derin dostluk bağını vurgulayarak, ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirtti. Said ise Çin ile yeni bir ortaklık türü geliştirmek için çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Çin ve Tunus, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutladı
10.01.2024 - 13:06,
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BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Tunuslu mevkidaşı Kays Said, Çin-Tunus diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü vesilesiyle Çarşamba günü birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Çin ve Tunus arasında derin bir geleneksel dostluk bağı olduğunu, 60 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana uluslararası konjonktür nasıl gelişirse gelişsin ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde büyüdüğünü ifade etti.

İki taraf arasındaki karşılıklı siyasi güvenin son yıllarda güçlendiğine değinen Xi, çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinde kayda değer ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Xi, "Aralık 2022'deki Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Said ile görüşmemde Çin-Tunus ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik gidişatı belirleyen önemli bir uzlaşıya vardık" dedi.

Çin-Tunus ilişkilerinin gelişimine büyük değer verdiğini vurgulayan Xi, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak kabul etmek, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu yenilemek ve ikili dostane işbirliği ilişkilerinde daha fazla ilerleme kaydetmek üzere Said ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Said ise uzun soluklu dostluğun yanı sıra verimli işbirliği ilişkisi bulunan Tunus ve Çin'in son yıllarda ortak değerlere sahip çıktığını, ikili ilişkileri sağlamlaştırma ve genişletme kararlılığını sürdürdüğünü, ayrıca uluslararası ve bölgesel meselelerde giderek daha yakın işbirliği yürüttüğünü belirtti.

Tunus cumhurbaşkanı, ikili ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla çeşitli alanları kapsayan ve geniş bir perspektife sahip yeni bir ortaklık türü geliştirmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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