Çin ve Türkmenistan İlişkileri Güçleniyor

AŞKABAT, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi, 16 Nisan 2026.

Ding perşembe günkü görüşmede karşılıklı menfaat ilkesine dayalı olarak Türkmenistan'la işbirliğini sürekli genişletmeye ve kalkınma ve refah için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Berdimuhamedov ise, doğalgaz işbirliğine öncelik vermeye devam edeceklerini, altyapı, ileri teknoloji, tarım, halklar arası ve kültürel ilişkiler, güvenlik ve diğer alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendireceklerini ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacaklarını söyledi. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)