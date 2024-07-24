Çin ve Ukrayna, İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

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GUANGZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı görüşmede tarafların çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumunda reformları kapsamlı bir şekilde derinleştirmek üzere yeni bir aşamanın başlatıldığını söyledi. Wang, ülkesinin Çin modernleşmesini kapsamlı şekilde teşvik etme çabalarının tüm ülkelerin halklarına yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

Ukrayna'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni destekleyen ve bu inisiyatife katılan ilk ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in son yıllarda Ukrayna'nın en büyük ticaret ortağı ve Ukrayna tarım ürünleri için en büyük ihracat adresi olduğunu söyledi. Wang ayrıca 2024'ün ilk yarısında ikili ticaret hacminin hızlı bir büyüme ivmesi sergilediğini ve bunun ikili işbirliğinin kapsamı ve potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

Her iki tarafın ikili işbirliği mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanarak çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirten Wang, Çin'in Ukrayna'dan tahıl ithalatını artırmaya devam edip lojistik kanalların ve uluslararası gıda güvenliğinin ortak şekilde sorunsuz sürdürülmesini sağlayacağını söyledi.

Ukrayna'daki çatışmanın ilk aşamasında başta uluslararası öğrenciler olmak üzere Çin vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olan Ukrayna tarafına teşekkür eden Wang, ülkedeki Çinli personel ve kurumların güvenliğini sağlamak üzere Ukrayna'nın etkili tedbirler almaya devam etmesini umduklarını ifade etti.