Çin ve Venezuela arasındaki ilişkiler güçleniyor

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BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-Venezuela ilişkilerinin daha net bir doğrultuda, zenginleştirilmiş içerikle ve daha güçlü bir ivmeyle gelişmekte olduğunu söyledi.

Bu yılın Çin ile Venezuela arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Wang, her iki tarafın da iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı bir kılavuz olarak benimsemesi, ikili ilişkilerin son 50 yılındaki başarılı deneyimleri sistematik şekilde özetlemesi, ileriye dönük bir bakış açısıyla stratejik planlar yapması ve iki ülke arasındaki her koşulda geçerli stratejik ortaklığa yeni anlamlar katması gerektiğini söyledi.

Yvan Gil Pinto ise Venezuela'nın tek Çin ilkesini her zaman sıkı şekilde desteklediğini ve ülkedeki sosyal kalkınma ve geçim kaynaklarının geliştirilmesine yaptığı değerli yardımlardan dolayı Çin'e içtenlikle teşekkür ettiğini söyledi.