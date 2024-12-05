Çin ve Vietnam'dan Ortak Deniz Devriyesi

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Çin ve Vietnam donanmalarının iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak deniz devriye yaptığı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasından yapılan açıklamada, Çin ve Vietnam donanmalarından birer filonun körfez çevresinde iki gün boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Ortak devriye faaliyetine katılan 4 savaş gemisinin 200 deniz mili (370,4 kilometre) yol aldığı ifade edilen açıklamada, gemilerin bu sürede birbirlerini rota, hız, çevre ve hydrometerololoji meselelerinde bilgilendirdiği kaydedildi.

Faaliyet, iki ülke donanmalarının Beibu Körfezi'nde yaptığı 37. ortak deniz devriyesi oldu.

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimleri kasım ayında Beibu Körfezi'nde ortak devriye yürütmüştü.