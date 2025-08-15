Çin ve Vietnam İlişkileri Güçleniyor

KUNMİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10. Lancang- Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunan Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Çin ve Vietnam'ın birbirlerine yardım amacıyla birlikte hareket ettiğini ve "yoldaş ve kardeş ülkeler" olarak derin bir bağ kurduklarını söyledi. Wang, iki ülkenin de kendi ulusal koşullarına uygun sosyalist modernleşme yolunda ilerlediğini ifade etti.

Yüzyıldır görülmemiş değişimlerin yaşandığı bir dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa edilmesinin stratejik önemde olduğuna dikkat çeken Wang, bu yönde Vietnam ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin ve Vietnam'ın yakın ekonomik ve ticari ilişkileri bulunduğunu kaydeden Wang, iki ülkenin tek taraflılık ve korumacılığa karşı mücadele etmek üzere birlikte çalışması, serbest ticaret kurallarını el üstünde tutması ve uluslararası ticaret sistemini koruması gerektiğini vurguladı.

Vietnam'ın bağımsız bir ekonomik sistem kurmasını desteklediklerini ve Çinli şirketleri Vietnam'da yatırım ve iş yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Wang, yapay zeka, dijital ekonomi ve ticari hava araçları gibi yükselen alanlarda Vietnam ile işbirliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Vietnam'ın tarım ürünlerinin Çin pazarına girişini kolaylaştıracaklarını ve Çin'de Vietnamlı ticaret tanıtım ajanslarının kurulmasını destekleyeceklerini söyleyen Wang, Vietnam'ın Çinli şirketler için elverişli bir iş ortamı sağlamasını temenni ettiklerini kaydetti.

Son ise yılın ikinci yarısında yapılacak üst düzey temasları iyi bir biçimde planlamak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Son ayrıca daha somut sonuçlar elde etmek üzere Çin ile ticaret ve yatırım, demiryolu bağlantıları, kolluk güvenliği ve bilimsel ve teknolojik inovasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Son, Çin ile stratejik iletişimi sürdürmeyi, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeyi, çok taraflı platformlarda birbirlerine destek vermeyi ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.