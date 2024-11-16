Çin ve Yeni Zelanda Arasında İşbirliği Vurgusu

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LİMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yeni Zelanda ile karşılıklı saygı, hoşgörü, işbirliği ve ortak kalkınma ilkelerine dayanan ikili bir ilişki kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı, 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Cuma günkü görüşmesinde yaptı.

Cumhurbaşkanı, Çin ve Yeni Zelanda'nın Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik açıdan birbirlerini tamamlayan ve bundan da karşılıklı fayda gören iki önemli ülke olduğunu söyledi. İki ülke arasında tarihsel bir husumet ya da temel çıkar çatışması bulunmadığını, bu nedenle de birbirlerini bir meydan okuma ya da tehdit olarak değil fırsat ve ortak olarak görmeleri gerektiğini kaydeden Xi, iki taraf arasındaki farklılıkların ikili ilişkileri yönetmesi yerine sakin ve pratik şekilde çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, Çin'in her iki ülkeden alt ulusal düzey, gençlik, medya ve akademisyenler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerin çeşitli yollarla ikili etkileşimi güçlendirme çabalarını desteklediğini ve böylece iki ülke halkı arasındaki dostluğun temelini sağlamlaştırdığını vurguladı. Yeni Zelanda'yı vize muafiyeti politikasına dahil ettiklerini belirten Xi, daha fazla Yeni Zelandalı dostun Çin'de çalışıp Çin'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Luxon ise Çin'in büyük bir ulus olduğunu belirterek, Xi'nin 10 yıl önce Yeni Zelanda'ya yaptığı başarılı ziyaretten bu yana ikili ilişkilerin iyi geliştiğini ve iki halk arasındaki bağın çok güçlendiğini kaydetti.

Başbakan, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli derinleştirmeye kararlı olduğunu, tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve Çin ile üst düzey temasları sürdürmenin yanı sıra ekonomi ve ticaret, yeşil kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda işbirliğini kapsamlı şekilde geliştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Luxon, bölgesel ticaretin serbestçe yapılması ve dışa açık olmasını ortaklaşa sağlamak ve bölgesel refah ve kalkınmayı teşvik etmek için APEC gibi çok taraflı mekanizmalarda Çin ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.