Çin, Venezuela'nın başkanlık seçimlerini kutladı - Son Dakika
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Çin, Venezuela'nın başkanlık seçimlerini kutladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Venezuela'nın başkanlık seçimlerini başarıyla tamamlayan Nicolas Maduro'yu kutladıklarını belirtti. Lin, Çin ve Venezuela arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ve iki ülkenin birlikte çalışarak daha fazla fayda sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

29.07.2024 16:30
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin, başkanlık seçimlerini başarıyla tamamlayan Venezuela'yı ve yeniden Devlet Başkanı seçilen Nicolas Maduro'yu kutladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian söz konusu açıklamayı Pazartesi günkü basın toplantısında Venezuela seçimleriyle ilgili yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Çin ve Venezuela'nın iki iyi dost ve ortak olduğunu kaydeden Lin, ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve her türlü koşulda geçerli Çin-Venezuela kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli zenginleştirip iki halka daha fazla fayda sağlamak için Venezuela ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Venezuela'nın başkanlık seçimlerini kutladı - Son Dakika

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