Çin, Venezuela'nın başkanlık seçimlerini kutladı

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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin, başkanlık seçimlerini başarıyla tamamlayan Venezuela'yı ve yeniden Devlet Başkanı seçilen Nicolas Maduro'yu kutladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian söz konusu açıklamayı Pazartesi günkü basın toplantısında Venezuela seçimleriyle ilgili yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Çin ve Venezuela'nın iki iyi dost ve ortak olduğunu kaydeden Lin, ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve her türlü koşulda geçerli Çin-Venezuela kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli zenginleştirip iki halka daha fazla fayda sağlamak için Venezuela ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.