Çin Veri Sektörü 2025\'te %15,7 Büyüyecek

GUİYANG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in veri sektörü 2025'te sergilediği hızlı genişleme ivmesiyle yapay zeka sektörünün gelişimini destekledi.

2026 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı cuma günü Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da başladı. Fuarın açılışında açıklanan resmi verilere göre, ülkenin veri sektörünün büyüklüğü 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,7 artışla 6,78 trilyon yuana (yaklaşık 1 trilyon ABD doları) ulaştı.

Yapay zeka uygulama yazılımları da dahil olmak üzere veriyle ilgili yazılım ürünlerinin yanı sıra token hizmetleri de dahil olmak üzere veri kaynağı ürünlerinin toplam üretim değeri 4,99 trilyon yuana ulaştı. Bu, sektör toplamının yüzde 73,6'sını oluşturdu.

Ağustos itibarıyla ülke genelinde toplam hacmi 1.815 petabaytı aşan 126.000'den fazla yüksek kaliteli veri seti oluşturuldu. Bu, mart ayına göre yüzde 89'dan fazla artışa işaret ediyor.

Çin Ulusal Veri Bürosu Başkanı Liu Liehong, "Yapay zekanın gelişimini büyük ölçüde veriler yönlendiriyor. Yapay zeka ne yönde ilerliyorsa, yüksek kaliteli veri setlerinin oluşturulup uygulanmasını da o yönde ilerletiyoruz" dedi.

Fuarın düzenlendiği Guizhou eyaleti, Çin'in ulusal "Doğu Veri, Batı Bilişim" projesinin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bir elektrik şebekesine benzer şekilde çalışan bu strateji kapsamında, Çin'in ekonomik açıdan aktif doğu kıyılarının yoğun veri işleme talebinin, kaynaklar açısından zengin batı bölgelerine kaydırılması öngörülüyor. Batı bölgelerinin rüzgar ve hidroelektrik enerjisi gibi bol miktardaki yeşil enerji kaynaklarından yararlanan proje, yeşil teknoloji ve karbon emisyonlarının azaltılması açısından önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Guizhou'da 2026'nın temmuz ayı sonu itibarıyla 50 önemli veri merkezi bulunuyor. Eyaletin toplamda 176,57 EFLOPS'a ulaşan bilişim kapasitesinin yaklaşık yüzde 98,4'ü doğrudan yapay zeka ile ilgili bilişime ayrılmış durumda.

"Token: Veri Unsurlarının Değerine Doğru Yeni Bir Yol" temasıyla düzenlenen fuara 372 yurtiçi ve yurtdışı şirket ve 16.000'den fazla kayıtlı konuk katıldı.

Çin'in veri endüstrisindeki hızlı büyümede yıllardır sürdürülen politika çabalarının önemli bir payı bulunuyor. 2019'da veriyi bir üretim faktörü olarak resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke olan Çin, 2023'te Ulusal Veri Bürosu'nu kurdu.