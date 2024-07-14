Çin, vizesiz giriş politikasını genişletti - Son Dakika
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Çin, vizesiz giriş politikasını genişletti

Çin, vizesiz giriş politikasını genişletti

Çin, Chongqing'deki havalimanında yolcuların çeşitli görüntülerini içeren bir haberle vizesiz giriş politikasını genişletti. 54 ülkeden gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, 72/144 saatlik transit vizesiz geçiş politikasından faydalanabiliyor. Çin Ulusal Göç İdaresi'ne göre, vizesiz yapılan girişlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 190,1 artarak 8,54 milyonu aştı. Çin'in turist piyasasını canlandırmak amacıyla vizesiz giriş politikasını Yeni Zelanda, Avustralya ve Polonya'yı da kapsayacak şekilde genişlettiği belirtiliyor.

14.07.2024 12:36
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ÇEKİM TARİHİ: 2 Temmuz/11 Temmuz 2024

KONUM: Chongqing, Çin

1. Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan havalimanında yolcuların çeşitli görüntüleri

5. SES 4 (İngilizce): PETROS LIGOXYGAKIS, Yunan yolcu

54 ülkeden gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, Çin genelinde 18 eyalet düzeyindeki 38 limanda geçerli olan 72/144 saatlik transit vizesiz geçiş politikalarından faydalanabiliyor.

Gelen turist piyasasını canlandırmak isteyen Çin, öte yandan vizesiz giriş politikasını 1 Temmuz'dan itibaren Yeni Zelanda, Avustralya ve Polonya'yı da kapsayacak şekilde genişletti.

Çin Ulusal Göç İdaresi'ne (NIA) göre, Ocak ayından Haziran ayına kadar olan süreçte, yabancılar tarafından vizesiz yapılan girişlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 190,1 artarak 8,54 milyonu aştı. Bu sayı yurtdışından gelen yolcuların yüzde 52'sine tekabül ediyor.

"Güzel dağların etrafında dolaşacağız ve yerel kültürü, yemekleri göreceğiz. Çin'i seviyorum. Yıllardır ziyaret ediyorum."

"Sürekli vize başvurusu yapmak yerine, Avustralya'dan ayrılabildiğimde gelip istediğim yere gidebilirim, herhangi bir zamanda gelip torunumu görebilirim."

"Bence bu harika çünkü bebeğim Avustralyalı, ben Çinliyim, eşim ise Avustralyalı. Çin'e gelip ailelerimizi ziyaret edebilmemiz için oldukça kullanışlı."

SES 4 (İngilizce): PETROS LIGOXYGAKIS, Yunan yolcu:

"Çok güvende hissediyorum, hiç Çince bilmeseniz bile her şeyi yapmak çok kolay."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, Avustralya, Polonya, turist, Uluslararası İlişkiler, Turizm, Güncel, Son Dakika

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