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Çin, Xinjiang'daki depremzedelere yardım malzemeleri gönderdi - Son Dakika
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Çin, Xinjiang'daki depremzedelere yardım malzemeleri gönderdi

Çin Kızılhaç Derneği, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremin vurduğu bölgelere toplam 3.740 kutu yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemeleri arasında çadır, yorgan, mont ve katlanır yataklar bulunuyor. Dernek ayrıca depremzedelere yardım operasyonlarına katılmak üzere personel gönderdi.

Çin, Xinjiang\'daki depremzedelere yardım malzemeleri gönderdi
23.01.2024 - 16:16,
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BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde depremin vurduğu bölgelere toplam 3.740 kutu yardım malzemesi gönderildi.

Çin Kızılhaç Derneği tarafından Salı günü yapılan basın açıklamasında, dernek tarafından tedarik edilen yardım malzemeleri arasında çadır, yorgan, mont ve katlanır yatakların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, derneğin Xinjiang şubesinin depremin vurduğu bölgelerde devam eden kurtarma ve yardım operasyonlarına katılmak üzere personel gönderdiği bildirildi.

Xinjiang'ın Aksu iline bağlı Wushi ilçesinde Salı günü saat 02.09'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua
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