Çin, yabancı kuruluşların yerli bilim-teknoloji şirketlerine yatırım yapmasını teşvik edecek yeni tedbirler açıkladı

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çinli yetkililer, yurtdışındaki kuruluşların Çin'in yerli bilim-teknoloji şirketlerine yatırım yapmalarını teşvik edecek yeni tedbirleri içeren resmi bir belge yayımladı.
Ticaret Bakanlığı ve diğer dokuz hükümet departmanı tarafından Cuma günü ortaklaşa açıklanan belge, yönetim hizmetlerini optimize etmeyi, finansman desteğini arttırmayı, etkileşimleri ve işbirliğini güçlendirmeyi ve çıkış mekanizmalarını iyileştirmeyi amaçlayan 16 önlem içeriyor.
Belgede Çin'in, dolar cinsinden Nitelikli Yabancı Kurumsal Yatırımcı (QFII) programı ve bu programın yuan cinsinden muadili olan RQFII kapsamındaki uygunluk başvurularını yasaya uygun olarak etkin bir şekilde onaylayacağı belirtildi.
Yurtdışı kuruluşları, Nitelikli Yabancı Sınırlı Ortak (QFLP) programı aracılığıyla yerli bilim-teknoloji girişimlerine yatırım konusunda da desteklenecek.
Söz konusu önlemler kapsamında, yurtdışı kuruluşları tarafından kurulan yurtiçi girişim sermayesi fonları, yerli yatırımcılar tarafından kurulanlarla aynı muameleye tabi tutulacak.
Uygun görülen yurtdışı kuruluşları, Çin'de yuan cinsinden tahvil ihraç etmeye ve bilim-teknoloji alanına yatırım yapmaya teşvik edilecek ve sınır ötesi finansmanı kolaylaştıran pilot projeler ülke çapında yaygınlaştırılacak.
Belgede, yerli bankaların yurtdışı kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmelerinin teşvik edileceği de belirtildi.
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