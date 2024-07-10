Çin, Yabancı Turistler İçin Popüler Bir Cazibe Merkezi Haline Geliyor - Son Dakika
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Çin, Yabancı Turistler İçin Popüler Bir Cazibe Merkezi Haline Geliyor

Çin, son dönemde yabancı turistler için oldukça popüler bir cazibe merkezi haline gelirken, pek çok turist deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyor. Çin'in bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 152,7 artışla yaklaşık 14,64 milyon yabancı turist ağırladığı belirtilirken, bu rakamın yüzde 190,1 arttığı vurgulanıyor. Çin'de bulunmuş olan yabancı ziyaretçilerin yüzde 86'sının günümüzde Çin'de ödeme yapmanın çok daha kolaylaştığını düşündüğü ifade ediliyor.

10.07.2024 15:23
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BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in dünyayı içtenlikle kucaklamaya, kendi kalkınması yoluyla dünyaya yeni bir dinamizm getirmeye, halklar arası etkileşim için daha fazla enerji ve coşku yaratmaya devam edeceğini söyledi.

Çin son dönemde yabancı turistler için oldukça popüler bir cazibe merkezi haline gelirken, pek çok turist de deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyor. İstatistiklere göre "Çin Seyahati" terimi birçok küresel sosyal medya platformunda en fazla aranan terimlerden biri oldu.

Lin, Salı günü düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruya cevaben, "Çin'in yabancı ziyaretçiler için bir turizm merkezi olarak popüler hale geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Hükümetin verilerine göre, Çin'in bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 152,7 artışla yaklaşık 14,64 milyon yabancı turist ağırladığını kaydeden Lin, bu turistlerin 8,54 milyondan fazlasının Çin'e vizesiz giriş yaptığını ve söz konusu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 190,1 arttığını vurguladı.

Verilere göre daha önce Çin'de bulunmuş olan yabancı ziyaretçilerin yüzde 86'ısının günümüzde Çin'de ödeme yapmanın çok daha kolaylaştığını düşündüğünü kaydeden Lin, cep telefonuyla ödeme kodu taratmanın Çin'deki yabancı ziyaretçiler açısından havalı bir deneyim haline geldiğini sözlerine ekledi.

Sözcü, yetkili hükümet kuruluşunun, yılın ikinci yarısında Çin'e daha fazla sayıda yabancı turistin gelmesini beklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Sosyal Medya, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yabancı Turistler İçin Popüler Bir Cazibe Merkezi Haline Geliyor - Son Dakika

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