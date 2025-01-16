Çin, Yabancı Yatırımları Artıracak - Son Dakika
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Çin, Yabancı Yatırımları Artıracak

Çin, 2025'te dışa açılım politikasını genişletecek ve yabancı yatırımları çekmek için önlemler alacak.

16.01.2025 11:33
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BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ülkede 2025 yılında dışa açılım politikasını genişletmek ve daha fazla yabancı yatırım çekmek üzere daha fazla önlem alınacağını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Li Yongjie, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında pazara erişimin daha fazla kolaylaştırılması için çaba gösterileceğini söyledi. Li, Çin'in geçen yıl imalat sektöründe yabancı yatırımlara kısıtlamaları tamamen kaldırdığını, bu yıl da telekomünikasyon, tıbbi bakım ve eğitim alanlarındaki pilot programlar başta olmak üzere hizmet sektörünün dışa açılımını ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Li, Çin'deki iş ortamının iyileştirilmesi konusunda ise bu yıl Çin'e Yatırım Yap kampanyasının teşviki ve yabancı yatırımlı firmalara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi yönünde sürekli çaba gösterileceğini vurguladı.

Li, yabancı sermayeli firmaların yeterlilik lisansı, standart belirleme ve kamu ihalelerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarıyla uyumlu üst düzey dışa açılım platformlarının oluşturulması için de çaba gösterilmesi gerektiğini söyleyen Li, ülkenin pilot serbest ticaret bölgelerinin kalite ve verimliliğinin artırılması için çalışmaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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