Çin Yapımı Elektrikli Otomobiller, ABD'nin Otomobillerinden Daha Çok Satıyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir iş dünyasını ziyaret etti

AK Parti Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan, Balıkesir'de AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ile birlikte Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Orkan, iş dünyasının taleplerini dinledi ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Balıkesir Sanayi Odası'na ziyaret gerçekleştiren Orkan, iş adamlarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca Orkan, Ortaca ve Kavaklı mahallelerini ziyaret ederek coşkuyla karşılandı ve Karesi halkının Cumhur İttifakı'na olan desteğini vurguladı.