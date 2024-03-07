LONDRA, 7 Mart (Xinhua) -- Belçika merkezli küresel batarya malzemeleri üreticisi Umicore'un CEO'su Mathias Miedreich, daha iyi performans sergileyen ve fiyat avantajına sahip olan Çin yapımı elektrikli otomobillerin, ABD'nin "düşük kalite" otomobillerinden daha çok sattığını belirtti.
Miedreich, Financial Times'a verdiği söyleşide, "Çin yapımı otomobiller son derece iyi ve insanlar da onları satın alıyor" dedi.
Miedreich, ABD'li otomobil üreticilerinin "pazara kaliteli elektrikli araç sunmakta zorlandıklarını" ifade etti.
Söyleşide, Çin'de elektrikli otomobil satışları artarken, ABD'deki pazarın ise küçük kaldığı belirtildi.
Miedreich, ABD'li otomobil üreticilerinin zayıf talep nedeniyle elektrikli araçlar için fabrika genişletme planlarından vazgeçmeye başladıklarını da söyledi.
Çin'deki yeni enerjili araç pazarı, ülkenin yeşil kalkınmaya hız vermesi ve hızla büyüyen otomobil pazarı sayesinde son yıllarda güçlü genişleme sergiledi. 2023 yılında elektrikli binek otomobiller ülkedeki satışların yüzde 69'unu, plug-in hibritler ise yüzde 31'ini oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Çin Yapımı Elektrikli Otomobiller, ABD'nin Otomobillerinden Daha Çok Satıyor - Son Dakika
İstanbul Opera Derneği, genç opera sanatçılarının kariyerlerine destek olmak amacıyla Devlet Sanatçısı Suna Korad adına ikinci kez şan yarışması düzenliyor. Yarışma, 12-14 Mart tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek. Jüride, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk gibi önemli isimler yer alacak. Yarışmanın birincisine 15 bin lira ödül verilecek.
Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüpheliler, para kazanma vaadiyle internette reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirdikleri kişileri dolandırarak 6 milyon lira haksız kazanç elde etmişlerdir. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.
Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ulaş Ulusan ve ekibi ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, yeni teknik direktörle başarı için şehrin kenetlenmesi gerektiğini belirtti ve camiaya hayırlı olmasını diledi.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde, Oğuz M. ile yeğeni İbrahim İ. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada İbrahim İ., dayısına silahla ateş açarak öldürdü. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan müdahalede Oğuz M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İbrahim İ. ise gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.
Sivas'ta araba çarpması sonucu yaralanan bir köpek, sağlık çalışanlarının yardımıyla veterinere götürüldü. Sağlık çalışanları yağmurlu havada dakikalarca köpeğin başında bekledi.
AK Parti Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan, Balıkesir'de AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ile birlikte Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Orkan, iş dünyasının taleplerini dinledi ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Balıkesir Sanayi Odası'na ziyaret gerçekleştiren Orkan, iş adamlarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca Orkan, Ortaca ve Kavaklı mahallelerini ziyaret ederek coşkuyla karşılandı ve Karesi halkının Cumhur İttifakı'na olan desteğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?