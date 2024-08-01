Çin yapımı orta frekanslı antenler SKA projesi için Güney Afrika'ya gönderildi - Son Dakika
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Çin yapımı orta frekanslı antenler SKA projesi için Güney Afrika'ya gönderildi

Çin yapımı orta frekanslı antenler SKA projesi için Güney Afrika\'ya gönderildi

Çin yapımı orta frekanslı antenlerin ilk partisi, dünyanın en büyük radyo teleskop dizisi olan Kilometre Kare Dizisi'nin (SKA) inşası için Güney Afrika'ya gönderildi. SKA projesi, binlerce radyo anteninden oluşan bir ağdır ve evrenin kökenini anlamaya ve galaksilerin evrimine ilişkin araştırmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Çin, SKA projesinin 64 adet orta frekanslı anten setinin tasarım, imalat, nakil, entegrasyon ve devreye alınmasından sorumludur.

01.08.2024 15:12
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ÇEKİM TARİHİ: 31 Haziran 2024

1. Çin yapımı orta frekanslı antenlerin inşasından çeşitli görüntüler

Uluslararası büyük bir bilim projesi kapsamında kurulması planlanan ve binlerce anteni içeren bir ağ olan Kilometre Kare Dizisi'nin (SKA) Çin yapımı orta frekanslı antenlerinin ilk partisi Çarşamba günü Güney Afrika'ya gönderildi.

Bu teslimat, dünyanın en büyük radyo teleskop dizisinin inşasında önemli bir aşamayı teşkil ediyor.

Antenler Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'dan Güney Afrika'daki SKA bölgesine nakledildi.

SKA, Avustralya ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yer alan farklı tür ve boyutlardaki binlerce radyo anteninden oluşan bir ağ. Proje 10'dan fazla ülke tarafından ortaklaşa finanse ediliyor, inşa edilip yönetiliyor. Proje şimdiye kadar geliştirilmiş diğer tüm radyo cihaz dizilerinden çok daha yüksek hassasiyet ve tarama hızlarına ulaşacak.

Bu uluslararası büyük bilim projesinin 7 kurucu üyesinden biri olan ve 2019 yılında SKA Gözlemevi Sözleşmesi'ni imzalayan Çin, SKA'nın 64 adet orta frekanslı anten setinin tasarım, imalat, nakil, entegrasyon ve devreye alınmasından sorumlu.

Teslimat, anten yapısının seri üretim aşamasının başladığı anlamına geliyor.

Dizi tamamlandığında insanoğlunun evrenin kökenini anlamasına yardımcı olacak ve galaksilerin evrimine ilişkin araştırmalara katkıda bulunacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin yapımı orta frekanslı antenler SKA projesi için Güney Afrika'ya gönderildi - Son Dakika

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