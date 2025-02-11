Çin, Yaşlılar İçin Tren Seyahatlerini Geliştiriyor

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BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin, yaşlılar için tren seyahatlerini daha kapsayıcı ve keyifli hale getirmeyi amaçlayan yeni eylem planını duyurdu. Salı günü açıklanan eylem planı kapsamında turizm amaçlı yaşlı dostu tren hizmetleri geliştirilip, seyahat seçenekleri artırılacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın sekiz devlet kurumu ve kamu iktisadi teşebbüsleriyle ortaklaşa hazırladığı plan, turizm pazarını zenginleştirmeyi, hizmet tüketimini teşvik etmeyi ve artan yaşlı dostu seyahat talebini karşılamayı amaçlıyor.

Özelleştirilmiş seyahat ürünleri sunma çabaları devam ederken söz konusu eylem planı çerçevesinde yaşlılar için turizm amaçlı tren hizmetlerine yönelik talebi belirlemek için halktan veri toplanacak.

Plan kapsamında trenlerin daha yaşlı dostu, yeşil ve konforlu hale getirilmesi ve yaşlılara özel temalı seyahat rotaları ve ürünleri geliştirilmesi için önlemler alınacak. Bu önlemler, Çin'in büyük ölçekli ekipman güncelleme ve tüketim malları takas programı tarafından da desteklenecek

Turizm trenleri ve manzarasının güzelliğiyle ünlü doğal noktalar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesini vurgulayan eylem planı, yerel turizm adreslerini rezervasyonlar, yeşil kanallar, ulaşım bağlantıları ve yaşlı gezginler için özel karşılama hizmetleri gibi kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya da teşvik ediyor.