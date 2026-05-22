Çin Yatırımları Almanya'da ABD'yi Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Yatırımları Almanya'da ABD'yi Geride Bıraktı

Çin Yatırımları Almanya\'da ABD\'yi Geride Bıraktı
22.05.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli şirketler, Almanya'daki yabancı yatırım projelerinde ABD'yi geçerek lider konuma geldi.

BERLİN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çinli şirketler, geçen yıl Almanya'daki yabancı yatırım projelerinde en büyük kaynak haline gelerek 2017'den bu yana ilk kez ABD'yi geride bıraktı.

Almanya'nın federal hükümete bağlı Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı'nın perşembe günü yayımladığı yıllık resmi rapora göre, Çinli şirketlerin Almanya'da başlattığı yatırım projelerinin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artarak 228'e ulaştı.

ABD'li şirketler önceki yıla göre yüzde 10 düşüşle 206 projeye imza atarken, İsviçre ise yüzde 13,9 düşüşle 174 projeyle üçüncü sırada yer aldı.

Sıfırdan yatırımlar ve genişleme projelerini kapsayan raporda, birleşme ve satın alımlar yer almıyor.

Rapora göre Almanya'daki toplam yabancı yatırım projesi sayısı 2025 yılında yüzde 9,3 düşüşle 1.564'e geriledi. Ajans, bunu "zorlu küresel yatırım ortamının" yansıması olarak değerlendirdi.

Bununla birlikte Avrupa Birliği genelinde yabancı yatırım projelerinde yaklaşık yüzde 18'lik düşüş yaşandığına dikkat çekilen raporda, Almanya'nın diğer üye ülkelere kıyasla nispeten dirençli kaldığı belirtildi.

Rapora göre Çinli yatırımcılar en çok elektronik ve otomasyon, ulaştırma ve lojistik, enerji ve dijitalleşme alanlarına ilgi gösterdi.

Çinli yatırım projelerinin beşte birinden fazlası üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini kapsıyor. Bu oran, Almanya'daki yabancı yatırım projelerindeki genel ortalamanın üzerinde. Ajansa göre bu durum Çinli firmaların yerel sanayi tabanına entegrasyonu derinleştirdiğini gösteriyor.

Ajans uzmanı ve raporun yazarı Thomas Bozoyan, Çinli şirketlerin endüstriyel uygulamalar, ileri teknolojiler, geleceğin teknolojileri ve bilgi yoğun hizmetler başta olmak üzere Almanya'daki varlıklarını sürekli genişlettiğini söyledi.

Bozoyan, "Bu sadece Almanya'nın uzun vadede Çinli yatırımcılara yönelik cazibesini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda Çinli şirketlerin hız kazanan uluslararası genişlemesini ve küresel hedeflerini de yansıtıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yatırımları Almanya'da ABD'yi Geride Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:14:27. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Yatırımları Almanya'da ABD'yi Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.