Çin Yatırımları İle İlgili Özel Rapor Yayımlandı

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GUANGZHOU, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki Güney Çin Amerikan Ticaret Odası (AmCham Güney Çin), ülkenin güneyindeki 2025 Güney Çin İş Dünyasının Durumu Özel Raporu'nu yayımladı. Çarşamba günü yayımlanan raporda, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak Çin'in cazip bir yatırım adresi olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Bu yıl yayımlanan 21'inci raporda, iş dünyasının kapsamlı ve nicel bir analizi sunularak Çin'in güneyindeki kalkınma eğilimleri hakkında değerli ipuçları veriliyor. 2024 yılında yapılan son ankete toplam 316 şirket katıldı.

Rapora göre, ankete katılan yabancı şirketlerin yüzde 58'i, Çin'i ilk üç yatırım önceliği arasında gösteriyor. Bu sonuç, Çin'in küresel yatırım önceliklerindeki lider konumunu vurguluyor. Şirketlerin yüzde 76'sı, ABD'li şirketlerin ise önceki yıla kıyasla 11 yüzde puan artışla yüzde 74'ü 2025 yılında Çin'e yeniden yatırım yapmayı planlıyor.

Ankete katılan ve ağırlıklı olarak ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nden olan şirketlerin yarısından fazlası tamamen yabancılara ait, yüzde 30'undan fazlası ise ABD sermayeli. Rapora göre, küresel gelirlerinin yüzde 60'ından fazlasını Çin'den elde eden şirketlerin oranı yüzde 5 artarak toplamda yüzde 31'e ulaşmış durumda.

AmCham Güney Çin Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Harley Seyedin'e göre Çin pazarının büyüme potansiyeli, Çin'deki yatırımların artması veya yatırımların diğer pazarlardan Çin'e kaydırılmasında en önemli itici güç olmaya devam ederken, bunu endüstriyel kümelenme etkisi ve tercihli politikalar izliyor.

Çin'in GSYİH'si 2024'te önceki yıla göre yüzde 5 artışla 134,91 trilyon yuan (yaklaşık 18,81 trilyon ABD doları) gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu güçlü ekonomik performans, küresel yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çin'in devam eden politika teşvikleri de yabancı işletmelerin güvenini artırıyor.

Örneğin, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ticaret Bakanlığı 8 Eylül 2024 tarihinde yabancı yatırımın ülkeye erişimine yönelik negatif listenin 2024 versiyonunu ortaklaşa yayımlayarak, imalat sektöründe yabancı yatırıma yönelik tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Bu hamle, ankete katılan şirketlerin önemli bir kısmı tarafından olumlu karşılandı. Ayrıca bazı şirketler, bu politikanın daha fazla yatırım fırsatı yaratıp pazar erişimini daha da genişleterek genel anlamda genişleme ve büyümeyi kolaylaştıracağı konusunda iyimser.

AmCham Güney Çin üyesi şirketlerin 3-5 yıl içinde yeniden yatırım yapmak üzere Çin'deki karlarından toplam 14,59 milyar ABD doları ayırdıkları tahmin ediliyor. Mevcut operasyonları genişletmek ve ilave pazar payı elde etmek için kullanılacak olan tutar, bir önceki yeniden yatırım rakamına kıyasla yüzde 33,18 artışı temsil ediyor.

Seyedin, "İşletmeler, kritik öneme sahip bu pazarda daha güçlü yer edinmek için Çin'deki taahhütlerini artırıyor. Yeniden yatırımlardaki bu artış, Çin'in geleceğine duyulan güvene ve ABD-Çin işbirliğinin artmasına yönelik beklentilere işaret ediyor" dedi.