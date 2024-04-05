Çin Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sektörü Gelir ve Karlarda Büyüme Kaydetti

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BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, Çin'in 2024 yılına iyi bir başlangıç yapan yazılım ve bilişim teknolojileri hizmet sektörü, Ocak ve Şubat aylarında gelir ve karlarda çift haneli büyüme kaydetti.

Verilere göre sektörün karı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 artışla 206,4 milyar yuan (yaklaşık 29,09 milyar ABD doları) olurken, gelirler de bir önceki yıla göre yüzde 11,9 artarak yaklaşık 1,71 trilyon yuana ulaştı.

Yazılım ürünlerinden elde edilen gelir bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 394,4 milyar yuana yükselirken, endüstriyel yazılım ürünlerinden elde edilen gelir geçen yılın ilk iki ayına kıyasla yüzde 8,2 artışla 40,7 milyar yuana ulaştı.

Verilere göre, bulut bilişim ve büyük veri hizmetleri geliri yıllık bazda yüzde 13,8, e-ticaret platformu teknik hizmetleri geliri ise yüzde 3,8 artış gösterdi.